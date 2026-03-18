Il 18 marzo 2026 alle 11 in piazza Henry Moore a Vittoria Apuana si terrà una cerimonia per ricordare Stefano Bandini e Claudio Rosseti, i piloti che nel 2019 intervennero con un Canadair per spegnere un incendio nella zona della Versilia. L’evento celebra il loro gesto e si svolge nella stessa località dove si svolse l’intervento di salvataggio.

Domani, 18 marzo 2026, alle ore 11 in piazza Henry Moore a Vittoria Apuana si rinnova il ricordo di Stefano Bandini e Claudio Rosseti. Due piloti che nel pomeriggio del 18 marzo 2005 sacrificarono la propria vita per evitare una strage nella Versilia. Il loro gesto salvò centinaia di persone dalla possibile distruzione di un Canadair in fiamme sopra zone abitate. L’evento si colloca nel tessuto sociale della provincia di Massa-Carrara e Lucca, dove la memoria dei due eroi è custodita con cura dalle comunità locali. La cerimonia prevederà la deposizione di una corona d’alloro sul monumento dedicato ai comandanti. Un sorvolo di un velivolo simile chiuderà il momento di raccoglimento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 18 marzo: i piloti che salvarono la Versilia dal Canadair

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