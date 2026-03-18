Il 18 marzo 1903 nasceva a Livorno Galeazzo Ciano, figlio di Costanzo Ciano, che fu una figura importante nel primo fascismo e partecipò a operazioni militari durante la Prima Guerra Mondiale. Nel 1930 Galeazzo sposò Edda Mussolini, figlia di Benito Mussolini.

Firenze, 18 marzo 2026 – Il 18 marzo 1903 nasceva a Livorno Galeazzo Ciano. Figlio di Costanzo Ciano, figura di rilievo del primo fascismo e protagonista di operazioni belliche durante la Grande Guerra, Galeazzo sposò nel 1930 Edda Mussolini. Nato a Livorno nel 1903, Galeazzo Ciano fu una figura centrale dell’élite politico-industriale fascista. Figlio di Costanzo Ciano, esponente di spicco del regime, Galeazzo intraprese la carriera diplomatica dopo un fallito esordio teatrale. Ciano integrò la sua carriera politica con l'impegno militare, partecipando come volontario alla guerra d'Etiopia nel 1935. Nonostante il ruolo di "delfino" del Duce e l'incarico di Ministro degli Esteri, negli anni successivi manifestò un crescente dissenso verso l'alleanza subordinata alla Germania nazista e la gestione del conflitto mondiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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