18 marzo 1314 | il rogo di Jacques de Molay e la fine ? dei Templari

Il 18 marzo 1314 si svolse il rogo di Jacques de Molay, ultimo gran maestro dei Cavalieri Templari. In quella giornata, l’ordine templare fu smantellato e i suoi membri furono arrestati, con molti processi e condanne. La scena si svolse in un'area pubblica, davanti a una folla di testimoni, segnando la conclusione di un capitolo importante della storia medievale.

Nella lunga e gloriosa storia dei Cavalieri Templari, una data brilla di una luce tragica e sinistra: il 18 marzo 1314. In quel giorno, sull’Isola dei Ebrei a Parigi, di fronte alla cattedrale di Notre-Dame, si consumò l’ultimo atto ufficiale dell’ordine con il rogo del XXII e ultimo gran maestro, Jacques de Molay, e del precettore di Normandia, Geoffroy de Charnay. Quella data non segnò solo la morte fisica dei leader, ma divenne il simbolo della fine di un’era e l’inizio di un mito che dura da oltre sette secoli. La cronaca storica: dalla ritrattazione alla pira. Il 18 marzo 1314 doveva essere, nelle intenzioni di re Filippo il Bello e di Papa Clemente V, il giorno della sottomissione definitiva. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Leggi anche: Bergamo, tra fine marzo e inizio aprile la fine dei lavori per la vasca di laminazione in largo Barozzi Palermo, 18 marzo: De Luca svela il pianoUn appuntamento cruciale per il futuro dell’isola si profila a Palermo, dove Cateno De Luca presenterà i pilastri del Governo di Liberazione. 18 Marzo – Accadde Oggi Approfondimenti e contenuti su 18 marzo 1314 il rogo di Jacques de... Discussioni sull' argomento Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. Oggi si ricordano le vittime del covid; Almanacco di Oggi Mercoledì 18 marzo 2026. 18 marzo 1314 – Il Gran Maestro dei Templari muore sul rogo maledicendo il Re crudelePer tre volte nella storia di Francia tre fratelli regnarono uno dopo l’altro, senza lasciare dietro di sé alcun erede maschio. I figli di Filippo il Bello (1268-1314), Luigi X il Rissoso, Filippo V i ... ticinolive.ch 11 marzo 1314: il rogo di Jacques de Molay e la fine dei Cavalieri TemplariI Cavalieri Templari nacquero all’inizio del XII secolo, durante il periodo delle Crociate. Il loro scopo originario era proteggere i pellegrini cristiani che viaggiavano verso Gerusalemme. Con il tem ... ticinolive.ch