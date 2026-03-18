Nella Sala degli Alabardieri di Palazzo Comunale a Cremona è stata inaugurata una mostra con diciotto carte storiche che illustrano i cambiamenti urbani della città negli ultimi cinque secoli. L’esposizione raccoglie documenti che rappresentano diverse epoche e trasformazioni, offrendo un approfondimento visivo sulla storia di Cremona. La mostra rimarrà aperta al pubblico per un certo periodo.

Nella Sala degli Alabardieri di Palazzo Comunale a Cremona si è aperta una esposizione che ripercorre cinque secoli di mutamenti urbani attraverso diciotto carte storiche. Questa iniziativa, promossa dall’Assessorato all’Urbanistica, non è un semplice allestimento museale ma uno strumento di lettura critica del tessuto cittadino, collegando il passato ai progetti futuri di rigenerazione conservativa. L’iniziativa nasce dal lavoro svolto nel Laboratorio del Centro storico e si appoggia su studi accademici specifici, tra cui i Quaderni di Pianificazione curati da Lamberto Rossi e la collana in otto volumi sulla storia locale. L’ingresso è e gli orari seguono quelli dell’edificio comunale, rendendo l’accesso alla memoria urbana disponibile per tutti i cittadini lombardi senza barriere economiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 18 carte storiche: 5 secoli di Cremona in mostra

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