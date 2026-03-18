18 03 – Israele annucia l’uccisione di Larijani e Soleimani – Attentato alla Sinagoga di Roma | chiusa l’inchiesta – Baseball sfuma il sogno

Il 18 marzo, Israele ha annunciato l’uccisione di Ali Larijani, capo del Consiglio di sicurezza nazionale iraniano, e di Soleiman, leader della milizia paramilitare Basij. Nel frattempo, a Roma, l’inchiesta sull’attentato alla sinagoga è stata chiusa, mentre nel baseball il sogno di una vittoria importante si è spezzato.

Home > Podcast > 1803 – Israele annucia l’uccisione di Larijani e Soleimani – Attentato alla Sinagoga di Roma: chiusa l’inchiesta – Baseball, sfuma il sogno Israele annuncia la morte del capo del Consiglio di sicurezza nazionale iraniano, Ali Larijani, e del leader della milizia paramilitare Basij, Soleiman. Katz: “Sono all’inferno”. Lo Stato ebraico continua a bombardare il Libano, ma il negoziatore di Netanyahu ammette colloqui con Beirut. Begli Usa il direttore del Centro antiterrorismo si dimette per protesta. Chiuse le indagini sull’attentato alla Sinagoga di Roma del ’82. In cinque rischiano il processo. Baseball: sfuma con il Venezuela il sogno dell’Italia, azzurri ko in semifinale “ma noi i veri campioni”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - 18/03 – Israele annucia l’uccisione di Larijani e Soleimani – Attentato alla Sinagoga di Roma: chiusa l’inchiesta – Baseball, sfuma il sogno Articoli correlati Attentato alla Sinagoga del 1982, chiusa l’inchiesta: cinque indagati per la morte di Stefano TachéA oltre 40 anni dall’attacco al Tempio Maggiore di Roma, la procura ha chiuso le indagini e individuato cinque presunti responsabili. Israele sostiene di aver ucciso Ali Larijani e Gholamreza SoleimaniCome riportato dall’agenzia di stampa Reuters, il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha rivelato che il capo della sicurezza iraniana,... Contenuti utili per approfondire 18 03 Israele annucia l'uccisione di... Argomenti discussi: Ore 18 del 12 marzo. L'attentato dell'82 alla Sinagoga di Roma, in cinque rischiano processo(ANSA) - ROMA, 17 MAR - 'La Procura della Repubblica di Roma, al termine di complesse attività, ha emesso avviso di conclusione indagini ... notizie.tiscali.it Attentato alla Sinagoga di Roma nel 1982: chiusa l'inchiesta, 5 indagatiChiusa l'inchiesta sull'attentato alla Sinagoga di Roma del 9 ottobre 1982, che provocò feriti e la morte del piccolo Stefano Gaj Tachè: gli indagati sono cinque. Lo annuncia la Procura di Roma in una ... roma.corriere.it