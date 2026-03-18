Il 18 marzo 2026 alle 9.30, l’Aula Magna del Liceo Scientifico Galileo Galilei di Catania ospiterà una cerimonia ufficiale per il 165° anniversario della proclamazione dell’Unità d’Italia. Alla manifestazione prenderanno parte rappresentanti istituzionali e studenti, che ricorderanno l’importanza di questa ricorrenza attraverso discorsi e momenti commemorativi. L’evento si svolge nella città di Catania, in Sicilia.

Il 18 marzo 2026 alle ore 9.30, l’Aula Magna del Liceo Scientifico Galileo Galilei di Catania ospiterà una cerimonia ufficiale per celebrare il 165° anniversario della proclamazione dell’Unità d’Italia. L’incontro vedrà la collaborazione tra la Prefettura di Catania, l’Ufficio Scolastico Regionale e lo stesso istituto scolastico. Al centro della giornata ci saranno i saluti istituzionali del prefetto Pietro Signoriello, dell’assessore comunale Luca Sangiorgi, del dirigente scolastico Emanuele Rapisarda e del responsabile dell’Ufficio Scolastico Provinciale Emilio Grasso. La presenza militare sarà assicurata dal comandante Francesco Principe e dal generale Alfonso Manzo, quest’ultimo rappresentante della difesa presso le Nazioni Unite. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 165° Unità d’Italia: Catania celebra il ruolo della Sicilia

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