10eLotto pioggia di soldi in Campania | Napoli e Capua fanno il pieno di vincite

Nel concorso del 17 marzo, il 10eLotto ha portato a vincite per un totale di 32mila euro in Campania. Napoli e Capua sono le città che hanno registrato i premi più elevati, contribuendo a questa ondata di vincite nella regione. I giocatori di queste zone hanno ottenuto i premi più consistenti, segnando un giorno di successo per alcuni di loro.

Festeggia la Campania grazie al 10eLotto. Nel concorso di martedì 17 marzo, tra i premi più alti, vinti complessivamente 32mila euro nella regione. Vincita da 20mila euro a Napoli, in Via Vicinale Campanile, grazie ad un “8” Doppio Oro. Centrati anche 12mila euro presso il punto vendita in Via Porta Roma a Capua, in provincia di Caserta, con un “6” Doppio Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 28,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 876,8 milioni da inizio anno. Gimbe, mancano oltre 5.700 medici di famiglia: gravi carenze in Campania Spedizione punitiva fuori dalla discoteca, si allarga l’inchiesta: chi sono i. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - 10eLotto, pioggia di soldi in Campania: Napoli e Capua fanno il pieno di vincite Articoli correlati Lotto e 10eLotto: pioggia di vincite in CampaniaIl 10eLotto ha sorriso alla Campania nei due concorsi del weekend con vincite totali per 146mila euro. Leggi anche: Pioggia di vincite 'd'oro' tra Napoli e provincia: si festeggia con il 10eLotto Approfondimenti e contenuti su 10eLotto pioggia di soldi in Campania... Temi più discussi: Lotto e 10eLotto in Campania: vinti oltre 251mila euro in provincia di Caserta; Superenalotto, sfiorato il 6 a Napoli - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online; Vincite Lotto 12 Marzo 2026 E Altre Nuove Previsioni. Lotto e 10eLotto in Campania: vinti oltre 251mila euro in provincia di CasertaCampania fortunata con il Lotto e il 10eLotto dei concorsi di martedì 10 marzo, secondo Agipronews la dea bendata avrebbe particolarmente favorito la provincia ... ilmattino.it Lotto: in Campania vincite per oltre 251mila euroProtagonista assoluta la Campania nell’ultima estrazione del Lotto di martedì 10 marzo, con vincite totali per 251.250 euro. Ad Aversa, in provincia di Caserta, si registrano quattro premi da 45.000 ... pressgiochi.it Nuova svolta nelle indagini a Giugliano in Campania #GiuglianoinCampania - facebook.com facebook L'intervista a Roberto Fico, presidente della Regione Campania: “I cittadini non si faranno ingannare dalla destra: la riforma mette a rischio l’equilibrio tra i poteri”. @lucadecarolis x.com