108 gol a livello di club e capocannoniere stagionale del Torino

Giovanni Simeone, attaccante del Torino, ha segnato 108 gol con i club e si è confermato capocannoniere stagionale della squadra. Secondo quanto riportato da Marca, il calciatore spagnolo ha già raggiunto 80 gol e 24 assist in 321 partite di Serie A, dimostrando un impatto superiore alle aspettative iniziali. La sua presenza si fa sentire nel campionato italiano con numeri significativi.

2026-03-17 19:49:00 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: L’impronta che Giovanni Simeone sta lasciando in Serie A è ben al di sopra di quanto si pensasse all’inizio: 80 gol e 24 assist in 321 partite. Dalla stagione 2025-26 firma i suoi record con il Torino, squadra con la quale è già diventato capocannoniere grazie ai suoi sette gol. Come ha appreso MARCA, Simeone, che sentiva che era giunto il momento di cambiare scenario a causa della mancanza di rilievo al Napoli, ha trascorso un’estate di riflessione in cui diverse opzioni si sono presentate sul suo tavolo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com Articoli correlati Napoli 2-0 sul Torino, il raddoppio è di Elmas: prima gol stagionale per il macedoneIl Napoli raddoppia contro il Torino e lo fa con il primo gol stagionale di Elmas. Torino-Roma 0-2, le pagelle: Malen (7,5) esordio perfetto, Dybala (7,5) livello superiore, Robinio Vaz (6) sfiora il gol, Adams (6)La Roma batte 2-0 il Torino in trasferta e vince la terza partita consecutiva in campionato, concretizzando il sorpasso sulla Juventus al quarto...