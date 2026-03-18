? LIVE! Bayern Monaco-Atalanta 3-0 tutti gli aggiornamenti in diretta

Al minuto 26, Kane ha trasformato un rigore per il Bayern Monaco, portando la squadra in vantaggio contro l’Atalanta. Quattro minuti dopo, Kane ha segnato di nuovo al 54° minuto e al 56°, Karl ha siglato il terzo gol per i padroni di casa. La formazione tedesca schierata con il 4-2-3-1 ha dominato il match, con Urbig in porta e Goretzka, Pavlovic a centrocampo.

Bayern Monaco-Atalanta 3-0. Marcatori: 26? rig. e 54? Kane, 56? Karl Bayern (4-2-3-1): Urbig; Stanisic, Tah, Kim, Bischof; Goretzka, Pavlovic; Karl, Guerreiro, Luis Diaz; Kane. A disp. Prescott, Bärtl, Upamecano, Ito, Laimer, Manuba, Ofli, Pavic, Gnabry, Jackson. All. Kompany Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Kossounou, Hien, Scalvini; Bellanova, Pasalic, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Kamaldeen; Scamacca. A disp. Carnesecchi, Rossi, Ahanor, Djimsiti, Kolasinac, Zappacosta, Zalewski, Bakker, De Roon, Samardzic, Raspadori, Krstovic. All. Palladino Arbitro: Bastien (Francia) Ammoniti: – Espulsi: – Note: recupero tempo pt 3? Tutti gli aggiornamenti in diretta. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Leggi anche: ? LIVE! Atalanta-Bayern Monaco, tutti gli aggiornamenti in diretta Leggi anche: ? LIVE! Bayern Monaco-Atalanta, tutti gli aggiornamenti in diretta Live ATALANTA-BAYERN MONACO - CHAMPIONS LEAGUE Altri aggiornamenti su LIVE Bayern Monaco Atalanta 3 0 tutti... Temi più discussi: Atalanta-Bayern Monaco, dove vedere gli ottavi di Champions League in tv e streaming; Bayern Monaco-Atalanta: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions League; Champions: League: Bayern troppo forte fa 6-1, è notte fonda Atalanta; Live FC Bayern Monaco - Atalanta - Champions League: Punteggi & Highlights Calcio - 18/03/2026. Bayern Monaco-Atalanta, il risultato in diretta LIVEAll'Allianz Arena si gioca il ritorno degli ottavi di Champions (6-1 per i tedeschi all'andata). Il primo tentativo è di Luis Diaz, poi si rendono pericolosi Guerreiro e Pavlovic. Al 25' la sblocca Ka ... sport.sky.it Bayern Monaco-Atalanta 3-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League: doppietta di Kane e gol di KarlLa diretta live di Bayern Monaco-Atalanta di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Champions League, in campo Bayern-Atalanta: l'impresa impossibile della Dea A Monaco gli uomini di Palladino devono vincere con sei reti di scarto per passare il turno. Segui la cronaca testuale testuale su Rainews.it - facebook.com facebook #BayernMonaco- #Atalanta, le formazioni ufficiali x.com