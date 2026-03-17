Zoe Trinchero analisi del Ris sotto le unghie della 17enne | serviranno a chiarire dinamica dell’omicidio

Giovedì 19 marzo al Ris di Parma saranno analizzati i tamponi subungueali prelevati dal corpo di Zoe Trinchero, una ragazza di 17 anni trovata morta a Nizza Monferrato tra il 6 e il 7 febbraio. Le analisi mirano a chiarire la dinamica dell’omicidio e saranno effettuate sui campioni raccolti sotto le unghie della vittima. I risultati contribuiranno a fare luce sulla scena del crimine.

Giovedì 19 marzo al Ris di Parma si procederà con le analisi dei tamponi subungueali prelevati sul corpo di Zoe Trinchero, la 17enne trovata morta la notte tra il 6 e il 7 febbraio a Nizza Monferrato. Ha confessato il femminicidio l'amico 19enne Alex Giuseppe Manna. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati “L’ha uccisa così”. Zoe Trinchero, fine terribile: la follia dietro l’omicidio della 17enneL’Italia si ritrova ancora una volta a fare i conti con l’ennesimo femminicidio, una parola che continua a tornare nelle cronache e che racconta una... Zoe Trinchero, fermato un 20enne per l’omicidio della 17enne trovata in un canale a Nizza Monferrato. «Sul corpo segni di strangolamento»Alex Manna, 20 anni, è stato fermato dai carabinieri per l’omicidio di Zoe Trinchero. Aggiornamenti e notizie su Zoe Trinchero Temi più discussi: Allarme femminicidi: Nel 2026 uccise già 10 donne e almeno 22 tentati omicidi. Da Zoe Trinchero a Federica Torzullo, i dati di Non Una...; Perché bisogna parlare ancora tantissimo del caso Epstein; Donna uccisa a coltellate, l'ex compagno confessa. Il fratello di lei: Femminicidio annunciato; Caduta da 8 metri a Voltri | la ragazza è in ospedale. Omicidio di Zoe, ragazza morta per trauma da precipitazioneUna giovane di 17 anni trovata morta con segni di violenza, il sospettato fermato e interrogato. Le indagini proseguono per chiarire le cause e i motivi del delitto. ilsole24ore.com Zoe Trinchero, la mamma rompe il silenzio: Mi sto torturando per non averle detto di tornare subito a casa quando l’ho sentita quella seraAl momento per la morte della giovane si procede per omicidio aggravato dai futili motivi ... affaritaliani.it A "Mattino Cinque" parla il padre di uno dei ragazzi che, la notte tra il 6 e il 7 febbraio, hanno recuperato dal canale il corpo di Zoe Trinchero - facebook.com facebook