Zendaya vola da Jimmy Kimmel in chiffon floreale | il brillante al dito parla chiaro

A Los Angeles, Zendaya si è presentata negli studi di Jimmy Kimmel Live! indossando un abito in chiffon floreale, che ha attirato l’attenzione di tutti. La star è arrivata sul set accompagnata da un sorriso e un look elegante, mentre un brillante al dito ha suscitato molte curiosità tra i presenti. La scena si è conclusa con l’attrice pronta a partecipare alla trasmissione.

Zendaya torna a far parlare di sé – e non solo per il suo talento. A Los Angeles, l’attrice arriva negli studi di Jimmy Kimmel Live! con un look che sembra uscito da un sogno primaverile, ma è un dettaglio ben più concreto a catalizzare l’attenzione. Un gesto, una mano, un anello. E da lì, inevitabilmente, le domande. Zendaya da Jimmy Kimmel: eterea in chiffon floreale. Zendaya sceglie ancora una volta la via dell’eleganza assoluta, quella che si insinua piano e poi resta. Per la sua apparizione da Jimmy Kimmel, l’attrice punta su un abito firmato Alexander McQueen che sembra quasi dissolversi nell’aria mentre cammina. Il tessuto è uno chiffon leggerissimo, impalpabile, attraversato da una stampa floreale delicata nei toni pastello: azzurro polvere, rosa cipria, accenni di verde salvia. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Zendaya vola da Jimmy Kimmel in chiffon floreale: il brillante al dito parla chiaro Articoli correlati Leggi anche: Da Jimmy Kimmel al "no alla guerra" di Bardem: le incursioni politiche agli Oscar 2026 Melania, il documentario nominato agli Oscar 2027? Jimmy Kimmel si propone come conduttoreIl progetto di Amazon diretto da Brett Ratner è stato nuovamente al centro delle battute del conduttore del popolare talk show.