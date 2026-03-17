Young tre punti con i nervi tesi Sviste arbitrali e parapiglia a Massa

Durante la partita tra Massa Lombarda e Young Santarcangelo, si sono registrati momenti di tensione e una serie di sviste arbitrali che hanno portato a un parapiglia sul campo. La gara si è conclusa con un risultato di 3-0, mentre i nervi dei giocatori sono apparsi molto tesi. La tensione tra le squadre ha caratterizzato l’intera partita, rendendo l’atmosfera particolarmente calda.

Un incendio di nervi ha chiuso Massa Lombarda-Young Santarcangelo, una partita in cui il destino di playoff e salvezza balla su un filo sottilissimo. La posta in palio è alta. E invece a rubare la scena ci ha pensato l’arbitro Nicola Nieddu, arrivato in Romagna non di meno che dalla Sardegna. La tensione ha preso il sopravvento, e quello che doveva essere uno scontro tattico si è tramutato in una danza di proteste e cartellini. Nella quale l’unica cosa buona di giornata per lo Young sono i tre punti. "Quel minuto di recupero dimenticato dal direttore di gara nel finale ha reso incandescente una situazione già tesa, nervosa", racconta Luca Scattolari, direttore sportivo dello Young Santarcangelo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Young, tre punti con i nervi tesi. Sviste arbitrali e parapiglia a Massa Articoli correlati Veleni al Sinigaglia: la Roma affonda tra errori arbitrali e nervi tesiNella serata di ieri, l’idillio del Lago si è trasformato in un catino di polemiche che rischia di segnare definitivamente la stagione della Roma. Marassi amara per la Roma: il verdetto di Colombo tra sviste arbitrali e blackout difensiviNella serata di ieri, il Genoa guidato da Daniele De Rossi ha inflitto un colpo durissimo alle ambizioni della Roma, superando i giallorossi per 2-1... Tutti gli aggiornamenti su Young tre punti con i nervi tesi Sviste... Temi più discussi: Calcio a 5: Pathetic, Pezzotto ed Endurance Team provano la fuga. Young Boys a valanga nel calcio a 8; Eccellenza Girone B - 28ª giornata | Colpo esterno dello Young Santarcangelo: 1-0 sul campo del Massa Lombarda; L’YB si impone e spinge il Losanna verso il Relegation Group; Parlato prima di SPAL-Mezzolara: Pensiamo solo ai tre punti davanti al nostro pubblico. Tre punti salvezza per Marsala contro AltinoMARSALA (TRAPANI)- Tre punti d’oro per la Marsala Volley nell’anticipo della terza giornata di Pool Salvezza di Serie A2 Tigotà. Non solo perché permettono alle siciliane di coach Giangrossi di ... corrieredellosport.it Napoli, con cinque punti playoff assicurati. Con tre vittorie forse gli ottavi, ma dipende dalle altreSette punti e tre partite rimanenti. Il Napoli con il Qarabag ha rialzato la testa, raddrizzato la classifica di Champions e può ora guardare al calendario con un po' meno di preoccupazione, ben ... tuttomercatoweb.com Ho appena finito di vedere su Prime Video Young Sherlock, 8 episodi, carino e ben fatto. Tutti bravi nel ruolo, recitazione simile allo Sherlock con Robert Downey jr, molto "British". E Joseph Fiennes, che ho amato in Shakespeare in Love, ha indossato i panni - facebook.com facebook