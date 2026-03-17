Yildiz intervistato da Zazzaroni Parte la gag | Io giocatorino? Tu sei un giornalistino! – VIDEO

Durante un'intervista, Yildiz e Zazzaroni hanno scherzato scambiandosi battute. Yildiz ha commentato ironicamente sulla propria esperienza calcistica, mentre Zazzaroni ha risposto con una battuta, dando vita a un momento di leggerezza. La scena è stata registrata in un video che ha suscitato attenzione tra i spettatori. La conversazione si è conclusa con un tono amichevole e informale.

Yildiz intervistato da Zazzaroni. Parte la gag: «Io giocatorino? Tu sei un giornalistino!». Simpatico scambio di battute tra i due. Il clima in casa Juventus è sereno, quasi scherzoso, nonostante la pressione della volata Champions. A testimoniarlo è un simpatico siparietto social tra il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, e il numero 10 bianconero Kenan Yildiz. Attraverso un video postato su Instagram, Zazzaroni ha annunciato l’uscita di un’intervista esclusiva con il talento turco, prevista per l’edizione di domani. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata La clip gioca tutta su un ironico scambio di “diminutivi” che fa riferimento al termine infelice “giocatorino” con cui Zazzaroni aveva definito Yildiz in diretta televisiva nella passata stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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