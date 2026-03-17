Durante la settimana che anticipa il Gran Premio del Brasile, in programma dal 20 al 22 marzo, vengono trasmessi due speciali dedicati alla MotoGP. Uno si concentra sulla Yamaha V4, un modello importante nel mondo delle moto da corsa, mentre l’altro è la Cena delle Leggende, evento che celebra i protagonisti del passato e del presente. Questi programmi offrono uno sguardo approfondito su aspetti specifici dello sport.

La settimana che precede il Gran Premio del Brasile, in programma dal 20 al 22 marzo, si trasforma in un’occasione unica per immergersi nella storia e nel futuro della MotoGP attraverso una serie di speciali dedicati. Sul canale dedicato alle corse motociclistiche e sulla piattaforma di streaming NOW, partirà martedì 17 marzo con l’intervista a Paolo Pavesio sul progetto V4 di Yamaha, per poi approdare giovedì 19 marzo alla celebre Cena delle Leggende. Questi appuntamenti non sono semplici programmi televisivi, ma rappresentano un ponte tra il passato glorioso e le sfide tecniche del presente. L’attenzione si sposta quindi verso la casa madre di Iwata, dove il managing director ha tracciato le linee guida per lo sviluppo del nuovo motore V4. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Yamaha V4 e Cena delle Leggende: gli speciali MotoGP

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