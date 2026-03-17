WWE | Nessun piano al momento per LA Knight in vista di Wrestlemania

Al momento non ci sono piani definiti per LA Knight in vista di Wrestlemania 42. La lista dei wrestler confermati per l’evento include Roman Reigns, CM Punk, Cody Rhodes, Randy Orton, Brock Lesnar e Oba Femi. La situazione di LA Knight rimane ancora incerta, mentre gli altri atleti sono stati ufficialmente annunciati. La data dello show è ormai vicina, ma per ora non ci sono aggiornamenti sul suo coinvolgimento.

La situazione di LA Knight per WrestleMania 42 è ancora incerta. Al momento, le superstar del roster maschile confermate per Wrestlemania 42 sono Roman Reigns, CM Punk, Cody Rhodes, Randy Orton, Brock Lesnar e Oba Femi. Tra i nomi che non sono ancora presenti nella card, ma che i fan si aspettano di vedere, figurano The Usos, Austin Theory e Logan Paul dei The Vision, LA Knight, Gunther e Seth Rollins. LA Knight ha fornito un aggiornamento sulla sua partecipazione a WrestleMania 42. La Megastar si è seduta per un’intervista con Esteban Ramirez. Durante l’intervista, gli è stato chiesto cosa i fan possono aspettarsi da lui a WrestleMania 42. Ha rivelato di non conoscere ancora bene la direzione e di non avere idea di cosa aspettarsi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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