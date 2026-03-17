World Baseball Classic l’Italia sconfitta dal Venezuela in semifinale | gli Azzurri escono a testa alta

L'Italia si è arresa al Venezuela nella semifinale del World Baseball Classic, con un risultato di 4-2 dopo una rimonta. La squadra italiana ha disputato una partita intensa, ma non è riuscita a superare gli avversari durante l'incontro. La partita si è conclusa con la squadra venezuelana che ha conquistato la finale, lasciando gli Azzurri fuori dalla competizione.

Niente finale del World Baseball Classic per l’Italia, sconfitta in semifinale dal Venezuela in rimonta per 4-2. L’Italia, sorpresa del torneo definito i Mondiali del baseball, puntava alla finale contro gli Stati Uniti a Miami questa notte. Zach Derenzo ha portato gli italiani in vantaggio per 1-0, a seguito di una base su ball a basi piene concessa da Keider Montero, lanciatore partente del Venezuela, a JJ D’Orazio. L’Italia ha raddoppiato il proprio margine poco dopo, con Jac Caglianone che ha raggiunto casa base dopo che Dante Nori è stato eliminato in una giocata di forza. Il Venezuela ha riaperto le ostilità nel quarto inning, quando... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati LIVE Italia-Venezuela, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: a testa alta contro i fenomeni sudamericaniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonanotte a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della semifinale del World Baseball... Leggi anche: Italia nella storia del baseball: Portorico battuto 8-6, azzurri in semifinale al World Baseball Classic Contenuti e approfondimenti su World Baseball Classic Temi più discussi: World Baseball Classic: l'Italia trionfa sugli Usa, storica vittoria a Houston; Italia nella storia, batte gli USA al World Baseball Classic 2026 e sfida il Messico per un posto nei quarti di finale: programma, orario e dove vedere la partita; World Baseball Classic, l'Italia batte anche la Gran Bretagna ed è prima nel girone; Italia, fine del sogno: il Venezuela vince 4-2 e si prende la finale del World Baseball Classic. L’Italia non giocherà la finale per il bronzo al World Baseball Classic: il piazzamento finale è già definitoQuesta notte si disputerà la finale del World Baseball Classic 2026, che opporrà gli Stati Uniti ed il Venezuela: non ci sarà, dunque, la finale per il ... oasport.it L'Italia cede al Venezuela, la storica semifinale di baseball finisce 4-2La Nazionale delle meraviglie si ferma dopo aver battuto Stati Uniti e Porto Rico. Il Venezuela va in finale ... rainews.it Una grande prova per l'Italia al World Baseball Classic: la vittoria storica contro gli USA e l'ingresso alla finalissima solo sfiorato e perso a causa della sconfitta di misura contro il Venezuela in semifinale Gli Azzurri però non avranno la possibilità di vincere la - facebook.com facebook Italia-Venezuela 2-4 al World Baseball Classic: niente finale per gli Azzurri ma GRAZIE per tutte le emozioni #SkySport #Baseball #Italia #WorldBaseballClassic x.com