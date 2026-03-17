Su Prime Video arriva il nuovo canale SVOD di Rainbow dedicato a Winx Club & Friends. Le fate più amate del mondo e numerosi altri eroi sono ora disponibili per gli spettatori di tutte le età. La piattaforma offre un catalogo ricco di episodi e contenuti legati a questa serie, con l’obiettivo di coinvolgere sia i fan storici che le nuove generazioni.

Le fate più amate del mondo e tanti altri fantastici eroi sono pronti a far sognare il pubblico di tutte le età. Rainbow annuncia il lancio di “Winx Club & Friends”, il suo primo canale SVOD tematico disponibile su Prime Video, pensato per ragazze e ragazzi, giovani adulti e fan storici che vogliono tornare a spiccare il volo, sognare e vivere nuove avventure comodamente dal divano di casa. Il canale sarà disponibile a partire dal 10 marzo 2026 in Italia, Francia, Regno Unito, Finlandia e Svezia, riunendo i brand più iconici di Rainbow dedicati a chi ama mondi fantastici, storie di amicizia, crescita e avventura, senza limiti di età. Winx Club & Friends: cos’è e come funziona il nuovo canale SVOD. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Winx Club & Friends su Prime Video: il nuovo canale SVOD di Rainbow

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