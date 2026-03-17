Nelle semifinali del WBC 2026, l’Italia è stata eliminata mentre gli Stati Uniti e il Venezuela si sono qualificati per la finale. Michele Cassano ha commentato l’andamento delle partite e i risultati delle sfide che hanno portato alle due squadre in finale. Le emozioni sono state intense e i giochi hanno visto alcune sorprese rispetto alle previsioni.

World Baseball Classic 2026: il commento alle semifinali! Nella nuova puntata, Michele Cassano e Federico Rossini insieme a Kevin Senatore, giornalista esperto di baseball, analizzano quanto successo nelle semifinali del World Baseball Classic 2026, che hanno visto USA e Venezuela conquistare la finalissima. Gli Stati Uniti hanno superato la Repubblica Dominicana in una sfida tiratissima chiusa sul 2-1, mentre il Venezuela ha eliminato l’Italia con il punteggio di 4-2, interrompendo il sogno azzurro. Spazio anche all’analisi del percorso dell’Italia, protagonista di un torneo sorprendente, e agli sviluppi futuri della Nazionale guidata da Francisco Cervelli. 🔗 Leggi su Oasport.it

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WBC 2026, semifinali: fuori l’Italia, USA e Venezuela volano in finale

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