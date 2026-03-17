VOTAntonio | Referendum | rischio brogli sui voti all' estero

Il sistema elettorale usato all’estero si basa sulla corrispondenza e da tempo è stato coinvolto in episodi di truffa, tra cui voti intestati a persone decedute e scambi di plichi elettorali. Le autorità hanno registrato numerosi casi che sollevano dubbi sulla sicurezza del processo di voto fuori dai confini nazionali. La questione dei rischi di brogli rimane al centro del dibattito pubblico.

Il sistema elettorale attuale all’estero, basato sulla corrispondenza, è storicamente oggetto di truffe: dai voti intestati a persone defunte alla compravendita di plichi elettorali. Nonostante le proposte per passare al voto in presenza nei consolati o al voto telematico, il sistema resta invariato tra polemiche e rischi di manipolazione. Anni di residenza e di attesa per un alloggio popolare? Poco importa. Il migrante del Bangladesh in Italia da qualche anno con moglie e figli a carico ha la precedenza. E a Bologna, dove già un alloggio su quattro è assegnato a stranieri, per i cittadini italiani le case popolari potranno diventare un vero e proprio miraggio. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - VOTAntonio | Referendum: rischio brogli sui voti all'estero Articoli correlati Referendum – Attenzione: i brogli si fanno all’esteroSi parla di votare il referendum per la separazione delle carriere in magistratura in Italia, ed ecco apparire magicamente la tanto negletta ed... Leggi anche: Voto all'Estero, passa la norma anti brogli al referendum Vota NO al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo Contenuti e approfondimenti su VOTAntonio Referendum rischio brogli... REFERENDUM GIUSTIZIA | Perché accettiamo ancora il rischio brogli all’estero?Torna a riproporsi, con il referendum del 22-23 marzo, il problema del voto degli italiani all'estero, che resta a rischio brogli ... ilsussidiario.net Referendum, Meloni verso il no all’evento del suo partito. Voto dall'estero, Di Giuseppe (FdI): «Brogli quasi certi»Più no che sì. Fino a ieri sera Giorgia Meloni non era intenzionata a partecipare alla grande iniziativa di Fratelli d’Italia sul referendum. L’appuntamento è il 12 marzo a Milano al Teatro Parenti, l ... roma.corriere.it