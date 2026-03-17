Una vasta perturbazione sta interessando il Sud Italia, portando maltempo intenso e temperature in calo. In Sicilia, una casa è crollata a causa delle condizioni avverse, mentre in Calabria un capannone è stato scoperchiato dal vento. La perturbazione coinvolge anche la Basilicata, con venti forti che stanno causando disagi e danni in diverse zone.

La protezione civile ha diramato un’allerta meteo per Basilicata, Calabria e Sicilia, che saranno colpite dal vortice Jolina. Sono previste forti piogge e raffiche di vento che potrebbero causare seri danni. Possibili anche alcune grandinate. I primi fenomeni di maltempo hanno già causato danni in Calabria e in Sicilia. Maltempo sul meridione Il Sud Italia si sta preparando all’arrivo del vortice Jolina, un’ondata di Maltempo che sta colpendo in questi giorni il Mediterraneo centrale. Sono previsti forti venti, precipitazioni intense e grandine su Calabria, Sicilia e Basilicata. La protezione civile ha diramato un’allerta meteo per queste regioni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Vortice Jolina sul Sud con maltempo e freddo, casa crollata in Sicilia e capannone scoperchiato in Calabria

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Il vortice Jolina è ancora in azione ed interessa con la sua perturbazione le regioni meridionali. Il maltempo ha colpito nelle ultime 36 ore in particolare Calabria, Sicilia e Basilicata con fenomeni anche intensi e diverse criticità. #Jolina #meteo #3BMeteo - facebook.com facebook