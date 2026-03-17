Il ciclone Jolina sta causando maltempo intenso al Sud, con piogge record e mareggiate forti. Le precipitazioni abbondanti si accompagnano a mari molto agitati, mentre un fronte freddo attraversa l’Adriatico provocando instabilità diffusa. La situazione meteorologica resta complicata e le condizioni continuano a peggiorare nella regione.

Roma - Maltempo persistente al Sud per il ciclone Jolina, con piogge abbondanti e mari agitati, mentre un fronte freddo attraversa l’Adriatico portando instabilità diffusa. Una fase di maltempo intenso continua a interessare il Sud Italia a causa del vortice ciclonico Jolina, che nelle ultime ore si è ulteriormente approfondito raggiungendo una pressione di circa 990 hPa e posizionando il proprio minimo sul Mar Libico, a ridosso delle coste nordafricane. Il sistema depressionario sta alimentando venti ciclonici sostenuti che risalgono verso lo Ionio, trasportando masse d’aria cariche di umidità e determinando precipitazioni persistenti e localmente molto abbondanti. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Vortice Jolina flagella il Sud: piogge record e mareggiate intense

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