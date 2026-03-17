volley piacenza vince gara 3 a modena e si prende il fattore campo nei quarti di superlega

La Gas Sales Bluenergy Piacenza ha vinto gara-3 contro la Valsa Group Modena al PalaPanini, conquistando il fattore campo nei quarti di finale dei playoff scudetto della Superlega 2025-2026 di volley maschile. La squadra emiliana ha ottenuto la vittoria sul campo avversario, portandosi per la prima volta in vantaggio nella serie. La partita si è conclusa con un risultato favorevole per Piacenza.

La Gas Sales Bluenergy Piacenza espugna il PalaPanini in gara-3 e ruba il fattore campo alla Valsa Group Modena, portandosi per la prima volta in vantaggio nei quarti di finale dei playoff scudetto nella Superlega 2025-2026 di volley maschile. Dopo le vittorie casalinghe al tie-break nei primi due atti, stasera è arrivato il primo successo esterno della serie con la n.5 del seeding che si porta adesso ad un passo dalla qualificazione (avrà un match point domenica 22 marzo al PalaBanca in gara-4) con all’orizzonte una possibile semifinale contro la prima testa di serie Perugia. Dopo un avvio di partita equilibrato fino al 6-6, è Piacenza a... 🔗 Leggi su Oasport.it

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