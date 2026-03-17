La Volkswagen Multivan è disponibile in tre allestimenti: Space, Life e Style, e offre due motorizzazioni, diesel e ibrido plug-in. Il design del veicolo si distingue per linee inconfondibili e spazio interno ampio, pensato sia per l’uso professionale che per le esigenze familiari. La versione ibrida si presenta come una soluzione versatile e tecnologicamente avanzata.

Tre allestimenti ( Space, Life e Style ), due motori (diesel o ibrido plug-in) e un design unico, inconfondibile. Volkswagen Multivan è un monovolume versatile (è disponibile nelle versioni a sbalzo corto o lungo), tecnologico e spazioso (è in grado di ospitare a bordo fino a sette persone). Un compagno di avventure ideale anche nel quotidiano, per chi si muove ogni giorno con grande frequenza per motivi di lavoro o per delle necessità famigliari. In questo video andiamo alla scoperta del veicolo prodotto e commercializzato dalla casa di Wolfsburg in compagnia di Massimiliano Rosolino, il plurimedagliato campione di nuoto che ogni giorno si muove per le strade di Roma per seguire le attività proprie e delle figlie, le lezioni in piscina, il fitness e il benessere quotidiano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Volkswagen Multivan: la prova del monovolume ibrido versatile, tecnologico e spazioso per lavoro e famiglie

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