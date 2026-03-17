Ci sono suoni che provengono da un altro mondo, ci sono suoni di questo mondo che non udiamo, ma che possiamo percepire. Perché siamo antenne, capaci di sintonizzarci sulle giuste frequenze. È quello che porta in scena Gaia Ginevra Giorgi con ’Je suis radio’, lo spettacolo in prima nazionale che prende spazio negli interni dell’Ex centrale termica Fiat di Novoli. L’appuntamento è per giovedì alle 19 e in replica alle 21, come performance che fa parte della tredicesima edizione del Materia Prima Festival, la rassegna curata da Murmuris che mette al centro il meglio del panorama teatrale e performativo contemporaneo. Ed è qui che Giorgi si fa accompagnare dal musicista Devid Ciampalini, che da anni riflette sul convocare altri piani di percezione utilizzando media analogici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Voce ai suoni di un altro mondo ’Je suis radio’ in prima nazionale

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