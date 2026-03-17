Voce ai suoni di un altro mondo ’Je suis radio’ in prima nazionale
Ci sono suoni che provengono da un altro mondo, ci sono suoni di questo mondo che non udiamo, ma che possiamo percepire. Perché siamo antenne, capaci di sintonizzarci sulle giuste frequenze. È quello che porta in scena Gaia Ginevra Giorgi con ’Je suis radio’, lo spettacolo in prima nazionale che prende spazio negli interni dell’Ex centrale termica Fiat di Novoli. L’appuntamento è per giovedì alle 19 e in replica alle 21, come performance che fa parte della tredicesima edizione del Materia Prima Festival, la rassegna curata da Murmuris che mette al centro il meglio del panorama teatrale e performativo contemporaneo. Ed è qui che Giorgi si fa accompagnare dal musicista Devid Ciampalini, che da anni riflette sul convocare altri piani di percezione utilizzando media analogici. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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