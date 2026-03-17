Viva le Br La scritta choc a Bologna

A Bologna, su un muro del quartiere Pratello, è stata scritta una frase che esalta le Brigate Rosse. La scritta compare nel giorno in cui si ricordano il rapimento di Aldo Moro in via Fani e l’uccisione di Marco Biagi, entrambi avvenuti nella stessa città. La frase è stata notata da residenti e passanti, suscitando reazioni di sorpresa e sconcerto.

Nelle ore in cui si ricordano il rapimento di Aldo Moro in via Fani e l’uccisione di Marco Biagi, entrambi a Bologna, su un muro del Pratello del capoluogo emiliano è comparsa una scritta inneggiante le Brigate Rosse. A darne notizia è stato il deputato del Pd Andrea De Maria con un post social: “Nel giorno in cui ricordiamo il rapimento di Aldo Moro e il massacro della sua scorta, e a pochi giorni dall’anniversario dell’assassinio di Marco Biagi, è apparsa sui muri di Bologna la scritta ‘Viva le Br’. Un fatto da non sottovalutare”. Il deputato ha lanciato l’allarme, perché “sta crescendo un clima di intolleranza che va isolato e contrastato con la massima determinazione”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “Viva le Br”. La scritta choc a Bologna Articoli correlati Strage di via Fani: squallore rosso sangue sull’anniversario. A Bologna spunta la scritta: Viva le BrA Bologna, nella zona del Pratello, nel giorno dell’anniversario del rapimento di Aldo Moro e del massacro della sua scorta da parte delle Br, nel... Spunta la scritta ‘Viva le Br’ nell’anniversario di via Fani. Sdegno bipartisan: “Atto gravissimo”Bologna, 16 marzo 2026 – Sdegno bipartisan a Bologna: sui muri del centro storico, in via del Pratello, è comparsa una scritta inequivocabile: "Viva... Una selezione di notizie su Viva le Br La scritta choc a Bologna Temi più discussi: Viva le Br sui muri di Bologna: polemica politica dopo la scritta al Pratello; Nell’anniversario di via Fani, a Bologna la scritta ‘viva le Br’. La condanna del mondo politico; Il Pd: Comparsa a Bologna la scritta ‘Viva le Br’ nell’anniversario del rapimento di Moro; Spunta la scritta ‘Viva le Br’ nell’anniversario di via Fani. Sdegno bipartisan: Atto gravissimo. Scritta Viva le Br sul muro in via Pietralata a Bologna nel giorno dell’anniversario del rapimento MoroLa scritta Viva le Br su un muro di via Pietralata a Bologna scatena polemiche politiche nel giorno dell’anniversario del rapimento di Aldo Moro. gazzettadibologna.it Viva le Br sui muri di Bologna: polemica politica dopo la scritta al PratelloLa frase comparsa in via Pietralata nel giorno dell’anniversario del rapimento di Aldo Moro e a pochi giorni dal ricordo di Marco Biagi. Condanna bipartisan da Pd, FdI, Lega e Forza Italia ... bolognatoday.it Escuelita ViVa - facebook.com facebook Viva l’Italia Unita. Sempre. x.com