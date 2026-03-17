Vittorio Brumotti, noto giornalista d’inchiesta di Striscia la Notizia, è originario di Vibo Valentia e ha ricevuto un riconoscimento per il suo impegno ambientale. La premiazione ha coinvolto il suo lavoro volto alla tutela dell’ambiente e alla difesa dei più deboli. La sua figura, spesso al centro di attività di denuncia, si distingue per la passione mostrata nei confronti di queste cause.

Vittorio Brumotti, carismatico giornalista d’inchiesta di Striscia la Notizia e figlio di mamma di Vibo Valentia, è molto più di un volto televisivo: è un vero e proprio simbolo di passione e impegno per la difesa della società e dei più deboli. Si distingue per la sua dedizione nel portare alla luce attività illecite legate allo spaccio, alla delinquenza e al malaffare che minacciano il nostro tessuto sociale. Ieri, Brumotti è stato insignito della ” “Benemerenza Ambientale d’Oro” presso il Ministero dell’Ambiente, un riconoscimento che sottolinea il suo lavoro instancabile e il suo impegno a favore della giustizia. Attraverso inchieste... 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Vittorio Brumotti: sangue vibonese premiato per il suo Impegno ambientale

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