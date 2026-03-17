Violenza su mogli e compagne tre arresti in poche ore tra Testaccio Laurentino e Ostia

Nelle ultime ore, i carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno arrestato tre uomini in tre interventi diversi tra Testaccio, Laurentino e Ostia, tutti accusati di maltrattamenti in famiglia. Le operazioni sono state condotte senza incidenti e hanno portato alla presa di misura cautelare nei confronti dei sospettati. Le autorità hanno notificato i provvedimenti agli uomini coinvolti, che ora si trovano in custodia.

Ostia, 17 marzo 2026 – Nelle ultime ore, i carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno arrestato tre uomini, in distinti interventi, per maltrattamenti in famiglia. Nel primo episodio, i militari della Stazione Aventino sono intervenuti in un’abitazione nel rione Testaccio dove un uomo di 67 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato bloccato dopo aver aggredito la convivente al culmine di una lite per futili motivi. La donna, strattonata e caduta a terra, è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in codice giallo all’ospedale Isola Tiberina, dove è stata dimessa con una prognosi di 10 giorni. La vittima ha riferito di continui episodi di violenza subiti negli ultimi cinque anni. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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