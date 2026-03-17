Nel 2025 il mercato del vinile negli Stati Uniti ha superato i 47 milioni di copie vendute e ha generato un fatturato di oltre un miliardo di dollari. Questi dati evidenziano una crescita significativa rispetto agli anni precedenti, con un aumento costante delle vendite di dischi in vinile. L’incremento si è tradotto in numeri che segnano un record storico per il settore.

Il mercato del vinile negli Stati Uniti ha raggiunto una soglia storica, superando il miliardo di dollari di fatturato nel 2025. Con quasi 47 milioni di unità vendute, questo formato ha superato sia i Cd che i download digitali, segnando il diciannovesimo anno consecutivo di crescita. La tendenza è trainata da artisti come Taylor Swift, il cui album in versione tangibile ha venduto 1,6 milioni di copie. Il prezzo medio per un disco nuovo è salito del 24% rispetto al 2020, attestandosi intorno ai 37 dollari, confermando che non si tratta più di una nicchia per collezionisti ma di un fenomeno di massa. L’esplosione dei dati e il ruolo delle star. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vinile USA: 1 miliardo di dollari e 47 milioni di copie

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