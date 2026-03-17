Villa Pamphili la testimone | Ho visto la mamma e la bimba dormire in terra sapevo sarebbe finita male
Cecilie, testimone nel processo contro Francis Kaufmann, ha raccontato di aver visto la madre e la bambina dormire insieme in terra in una tenda a Villa Pamphili. La donna ha riferito di aver previsto un epilogo negativo per quella scena, e ha confermato di aver assistito a quella particolare situazione prima dei fatti contestati.
Cecilie è stata ascoltata come testimone all'interno del processo nei confronti di Francis Kaufmann, accusato di aver ucciso la compagna e la figlia: la donna li ha visti dormire in tenda a Villa Pamphili. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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