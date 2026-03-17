Vieri si unisce agli auguri per Recoba | A lui devo 50 delle mie reti

Vieri ha inviato gli auguri per i cinquant’anni di Recoba, sottolineando di aver segnato 50 delle sue reti. La celebrazione del compleanno dell’ex calciatore ha suscitato attenzione tra gli appassionati di calcio e i tifosi nerazzurri. La vicenda coinvolge figure di rilievo del passato del club, che hanno ricordato i momenti condivisi con Recoba. La notizia si diffonde tra i sostenitori e gli addetti ai lavori.

Vieri. Il traguardo dei cinquant’anni di Alvaro Recoba continua a sollevare un’ondata di nostalgia e affetto nel mondo nerazzurro, coinvolgendo i più grandi protagonisti della storia recente del club. Dopo le parole al miele di Javier Zanetti, anche Christian Vieri ha voluto rendere omaggio all’ex compagno di squadra, con cui ha formato una delle coppie d’attacco più iconiche e spettacolari dei primi anni 2000. Un binomio che ha fatto sognare i tifosi di San Siro grazie a un’intesa naturale e quasi telepatica. L’ex bomber, intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera, ha voluto sottolineare quanto la presenza del “Chino” sia stata determinante per il suo incredibile score realizzativo in maglia Inter. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Articoli correlati Recoba compie 50 anni: gli auguri dell’InterAlvaro Recoba oggi compie 50 anni e l’Inter lo ha omaggiato così sul suo sito: “C’è un modo unico in cui il pallone lascia il piede sinistro di... Leggi anche: Álvaro Recoba compie 50 anni: gli auguri della sua Inter