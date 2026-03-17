Durante una videochiamata, una testimone ha raccontato che prima dello sparo mortale l’uomo aveva puntato il fucile contro l’altra persona. La testimonianza di Stefania Quattrini descrive l’individuo come una persona straordinaria, con il sogno di offrire un futuro migliore alla famiglia. La vicenda si svolge a Montegranaro, e ora si chiede giustizia per la vittima.

MONTEGRANARO «Era una persona straordinaria, il suo unico sogno era dare un futuro migliore alla famiglia. È rimasto vittima di un omicidio e noi adesso vogliamo giustizia». Stefania Quattrini è la proprietaria dell’azienda agricola Le Dame di Montegranaro, dove collaborava come factotum il 43enne russo Grigorev Vladislav Sergevich, Vlad come veniva chiamato da chi lo conosceva, ucciso da una fucilata sabato mattina durante un battuta di caccia alla volpe. Chi era la vittima È ancora visibilmente scossa quando parla della tragica fine del suo collaboratore ma altrettanto determinata a chiedere giustizia. «Era il mio braccio destro e il mio braccio sinistro - racconta - un gran lavoratore, sempre disponibile, amato dai bambini e con una passione smisurata per gli animali. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Videochiamata prima dello sparo mortale: «Gli ha puntato il fucile contro, ora vogliamo giustizia per Vlad». Montegranaro, la testimonianza choc di Stefania Quattrini

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