Il Vicenza ha conquistato la promozione in Serie B con sei partite di anticipo grazie alla vittoria contro l’Inter Under 23. La società ha annunciato un investimento di 50 milioni di euro per il prossimo campionato, puntando a rafforzare la rosa e migliorare le strutture. La squadra si prepara ora alla nuova stagione, con l’obiettivo di competere nel campionato di secondo livello del calcio italiano.

Il Vicenza ha ottenuto la promozione in Serie B con sei giornate di anticipo, grazie alla vittoria contro l’Inter Under 23. Questo traguardo segna il ritorno del club al professionismo dopo quattro anni di assenza, sostenuto da un progetto guidato da Renzo Rosso. L’imprenditore, fondatore del gruppo Otb proprietario di marchi come Diesel, ha messo a disposizione risorse significative per la ricostruzione della squadra. Gli investimenti complessivi ammontano a quasi 50 milioni di euro, una cifra che ha permesso di ripristinare la struttura societaria e sportiva dopo il fallimento del 2018. La proprietà è attualmente affidata al figlio Stefano Rosso, che continua l’eredità paterna nel settore calcistico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vicenza in Serie B: 50 milioni e il ritorno

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