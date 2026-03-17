Gli ottavi di finale della 76a edizione della Viareggio Cup sono stati raggiunti e il torneo si avvicina alla fase decisiva. Le squadre coinvolte si preparano a disputare le prossime partite, mentre il pubblico si mostra sempre più interessato alle sfide in programma. La manifestazione continua a richiamare l’attenzione degli appassionati di calcio giovanile.

Mettiamola così: toccando ferro, gli ottavi di finale della 76’ edizione della Viareggio Cup possono essere considerati – e qui tocchiamo ancora una volta ferro – una sorta di antipasto dei prossimi campionati del mondo di calcio, sperando semmai che i venti di guerra mondiali diventino in fretta refoli di pace. Sì, perché – a parte le squadre italiane: gli azzurri sono a caccia del biglietto in prima classe per l’appuntamento iridato – fra le squadre sicure protagoniste ci sono gli Stati Uniti, la Costa d’Avorio e il Senegal, guarda caso tre nazioni rappresentate all’evento viareggino. La quarta, per calare il poker, sarebbe l’Italia. Oggi... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Viareggio Cup agli ottavi. Il torneo entra nel vivo

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