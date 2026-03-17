Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-03-2026 ore 19 | 40

Alle 19:40 del 17 marzo 2026, Astral ha diffuso aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità a Roma e nel Lazio tramite il servizio Astral Infomobilità. La piattaforma fornisce informazioni aggiornate sui percorsi e eventuali disagi nelle strade della regione. L’obiettivo è offrire ai cittadini dati tempestivi per gestire al meglio gli spostamenti quotidiani.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Firenze Roma segnalato un incidente tra Magliano Sabina e Orte verso Firenze raccomandiamo la dovuta prudenza ci possiamo sul Raccordo Anulare dove seguito di un altro incidente avvenuto in precedenza nei pressi dell'uscita per La Rustica permangono Code in carreggiata interna a partire dallo svincolo per La Bufalotta code anche in esterna qui per traffico dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana sulla stessa Roma Fiumicino code tra Viale Isacco Newton nella Colombo nelle due direzioni mentre in uscita dalla città segnaliamo rallentamenti sulla Flaminia tra Corso Francia Il raccordo verso quest'ultimo da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-03-2026 ore 19:40 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 19:40Astral infomobilità servizio della regione Lazio iniziamo ad andare a controllare in carreggiata esterna code a tratti dalla Roma è Roma sud e mentre... Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-01-2026 ore 19:40Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A1 Roma meno un... Approfondimenti e contenuti su Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-03-2026 ore 18:40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2026 ore 08 | 40. Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-03-2026 ore 15:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità al servizio della Regione Lazio via Cristoforo Colombo a causa di un ... romadailynews.it Roma, le golf car dei turisti sono pericolose? La Regione vuole riconoscerle, ma i dubbi sono tantiAnche in fatto di mobilità e sicurezza stradale, Roma è caput mundi - nel bene e nel male. Dopo la batosta delle ZTL a 1.000 euro annui per le elettriche, ecco la questione delle golf car, che da te ... quattroruote.it L’intera regione sta facendo i conti con allagamenti e frane che creano problemi soprattutto alla viabilità. Precipitazioni intense nel Vibonese e nel Reggino - facebook.com facebook