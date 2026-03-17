Alle 19:10 del 17 marzo 2026, Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. Il servizio fornisce notizie sulla situazione del traffico e eventuali variazioni nelle condizioni delle strade. Le informazioni vengono trasmesse attraverso i canali ufficiali di Astral infomobilità per aiutare gli utenti a pianificare gli spostamenti.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio un incidente che ha coinvolto un motociclo ed un autovettura sta provocando disagi sulla carreggiata interna del raccordo anulare al momento ci sono in colonna a mente a partire dall'uscita per la Bufalotta fino allo svincolo di La Rustica incidente che provoca Inoltre difficoltà di immissione sullo stesso raccordo per i veicoli provenienti dal tratto Urbano della A24 con code a partire da via Fiorentini ho neanche in carreggiata esterna qui per traffico dalla Roma Fiumicino a fino alla Tuscolana e più avanti tra Prenestina e La. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-03-2026 ore 19:10

Articoli correlati

Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 19:10Astral infomobilità servizio della regione Lazio ha un incidente sulla A1 Roma Napoli tra Colleferro e Anagni direzione Napoli prestare attenzione...

Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-03-2026 ore 19:10Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il tratto Urbano...

Una selezione di notizie su Viabilità Roma Regione

Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-03-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-03-2026 ore 18:40.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-03-2026 ore 15:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità al servizio della Regione Lazio via Cristoforo Colombo a causa di un ... romadailynews.it

Roma, le golf car dei turisti sono pericolose? La Regione vuole riconoscerle, ma i dubbi sono tantiAnche in fatto di mobilità e sicurezza stradale, Roma è caput mundi - nel bene e nel male. Dopo la batosta delle ZTL a 1.000 euro annui per le elettriche, ecco la questione delle golf car, che da te ... quattroruote.it

L’intera regione sta facendo i conti con allagamenti e frane che creano problemi soprattutto alla viabilità. Precipitazioni intense nel Vibonese e nel Reggino - facebook.com facebook