Alle ore 18:40 del 17 marzo 2026, Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti in tempo reale sulla situazione della viabilità a Roma e nella regione Lazio. Il servizio fornisce informazioni sul traffico e eventuali disagi lungo le principali arterie della zona, contribuendo a informare i cittadini sulle condizioni attuali delle strade.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio 12 a causa di un incendio è chiusa al transito l'uscita di Civitavecchia Sud In entrambe le direzioni raccomandiamo la dovuta Attenzione ci possiamo sul Raccordo Anulare dove un incidente che ha coinvolto un motociclo è un autovettura sta provocando disagi in carreggiata interna con i colonna menti a partire dall'uscita per la Bufalotta fino allo svincolo di larustica incidente che sta Inoltre provocando difficoltà di immissione sullo stesso raccordo per i veicoli provenienti dal tratto Urbano della A24 a partire da via Togliatti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-03-2026 ore 18:40

Articoli correlati

Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 18:40Astral infomobilità servizio della regione Lazio iniziamo ad andare a controllare in carreggiata esterna code a tratti dalla Roma è Roma sud e mentre...

Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-03-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare...

Tutti gli aggiornamenti su Viabilità Roma Regione

Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-03-2026 ore 18:40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2026 ore 08 | 40.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-03-2026 ore 17:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Latina segnalato un incidente tra via ... romadailynews.it

Roma, le golf car dei turisti sono pericolose? La Regione vuole riconoscerle, ma i dubbi sono tantiAnche in fatto di mobilità e sicurezza stradale, Roma è caput mundi - nel bene e nel male. Dopo la batosta delle ZTL a 1.000 euro annui per le elettriche, ecco la questione delle golf car, che da te ... quattroruote.it

L’intera regione sta facendo i conti con allagamenti e frane che creano problemi soprattutto alla viabilità. Precipitazioni intense nel Vibonese e nel Reggino - facebook.com facebook