Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-03-2026 ore 18 | 10

Alle 18:10 del 17 marzo 2026, Astral ha diffuso aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. Il servizio di infomobilità fornisce notizie sul traffico e sulle condizioni delle strade, con informazioni aggiornate costantemente per i cittadini e i pendolari. La piattaforma garantisce un monitoraggio continuo delle condizioni di circolazione nella zona.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio diramazione Roma nord segnalate forti raffiche di vento tra il bivio per la 1 e il raccordo anulare raccomandiamo la dovuta prudenza e Vediamo la situazione del traffico proprio sul raccordo al momento abbiamo code a tratti in carreggiata esterna a partire dalla Pontina fino alla Tuscolana interna code tra Cassia bis e Salaria tra Nomentana e La Rustica a complicare la situazione su questo tratto anche un incidente traffico intenso anche sulle consolare Cassia tra la Giustiniana Tomba di Nerone nelle due sezioni e sulla Flaminia tra. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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