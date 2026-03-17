Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-03-2026 ore 16 | 25

Alle 16:25 del 17 marzo 2026, Astral ha fornito aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità a Roma e nel Lazio attraverso il proprio servizio di infomobilità. Le informazioni riguardano lo stato delle strade e eventuali disagi, permettendo agli automobilisti di pianificare al meglio i propri spostamenti. L'azienda continua a monitorare la situazione e a condividere gli ultimi dati disponibili.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità o servizio della regione Lazio sulla A24 roma-teramo segnalato un incidente tra Settecamini e il raccordo anulare in direzione Roma raccomandiamo la dovuta prudenza e Vediamo la situazione proprio sul raccordo al momento abbiamo code a tratti in carreggiata esterna a partire dalla Pontina a fino alla Tuscolana interna con i ABS Salaria tra Nomentana e La Rustica riguardo al consolari traffico intenso sulla Cassia con code a tratti tra la Storta la Giustiniana nelle due direzioni e sulla Flaminia tra Corso Francia il raccordo in uscita in chiusura dei Cantieri. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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