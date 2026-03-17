Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-03-2026 ore 15 | 25

Oggi alle 15:25, la Regione Lazio ha diffuso aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità di Roma tramite Astral infomobilità. Le informazioni riguardano le condizioni del traffico e eventuali interruzioni o rallentamenti sulla rete stradale della città. L’aggiornamento si basa sui dati raccolti dai sistemi di monitoraggio e viene comunicato per permettere ai cittadini di pianificare gli spostamenti.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità al servizio della Regione Lazio via Cristoforo Colombo a causa di un incidente Ci sono code all'altezza di via di mezzo cammino verso il raccordo raccomandiamo la dovuta prudenza sono stesso raccordo code a tratti in carreggiata esterna qui per traffico tra le uscite Pontina e Appia passiamo ai cantieri attivi su via Ardeatina proseguono i lavori di messa in sicurezza del versante a seguito della Frana avvenuta nei giorni scorsi riaperto il tratto compreso tra via Grotta Perfetta e via della Fotografia con transito a senso unico alternato per operazioni di.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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