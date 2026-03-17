Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-03-2026 ore 11 | 25

Alle ore 11:25 del 17 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La comunicazione è stata trasmessa dalla redazione, che ha fornito un servizio di informazione in tempo reale sul traffico e le condizioni delle strade. Nessun altro dettaglio specifico è stato comunicato nel breve messaggio.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare un incidente in carreggiata esterna cause rallentamenti all'altezza del Bivio per l'autostrada Roma Teramo diamo uno sguardo alle consolari sulla Cassia Veientana a causa dei lavori in corso Siete in coda tra San Cornelia e labbra Roberto Roma poi Come di consueto auto in coda sulla Flaminia sulla Salaria rispettivamente dal raccordo anulare a via dei Due Ponti e da Villa Spada via dei Prati Fiscali in entrambi i casi verso il centro infine il quadrante sud della capitale su via Cristoforo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-03-2026 ore 11:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-03-2026 ore 17:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo sulla A1 Firenze Roma... Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 11:25Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Urbano della Roma Teramo... Contenuti e approfondimenti su Viabilità Roma Regione Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-03-2026 ore 18:40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2026 ore 08 | 40. Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione regolare al momento sul Raccordo Anulare ... romadailynews.it Viale Roma, è stata prorogata fino a giovedì 19 marzo la chiusura al traffico da viale Verdi a piazzale De Gasperi per risolvere in via definitiva alcune problematiche su vecchie condotte Al termine di questa fase la viabilità ordinaria di viale Roma e corso - facebook.com facebook