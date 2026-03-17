Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-03-2026 ore 09 | 40

Alle 09:40 del 17 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. La redazione fornisce informazioni sul traffico e sulle condizioni delle strade, offrendo indicazioni utili per gli automobilisti che devono muoversi nella zona. Il servizio si rivolge a chi cerca notizie aggiornate sulla situazione della circolazione locale.

Astral infomobilità o saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio primo sull'incidente avvenuto sulla diramazione Roma nord traffico tornato regolare tra Settebagni e raccordo anulare In quest'ultima direzione permangono invece disagi sul tratto Urbano della Roma Teramo per l'incidente avvenuto in precedenza ha la coda tra il bivio del raccordo anulare lo svincolo di Tor Cervara in direzione della tangenziale est ci spostiamo ora sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code a tratti per traffico intenso tra le uscite Cassia Veientana Tiburtina che più avanti si sta in coda tra la Casilina... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-03-2026 ore 09:40 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 09:40Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in... Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 09:40Astral infomobilità Un saluto Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ho risolto l'incidente sulla A1... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Viabilità Roma Regione Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-03-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-03-2026 ore 18:40. Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2026 ore 19:10Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo da raccordo anulare carreggiata interna code ... romadailynews.it Viale Roma, è stata prorogata fino a giovedì 19 marzo la chiusura al traffico da viale Verdi a piazzale De Gasperi per risolvere in via definitiva alcune problematiche su vecchie condotte Al termine di questa fase la viabilità ordinaria di viale Roma e corso - facebook.com facebook