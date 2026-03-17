Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-03-2026 ore 09 | 10

Oggi alle 09:10, Astral infomobilità ha diffuso gli aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. La comunicazione include informazioni sul traffico e eventuali disagi in tempo reale, fornendo indicazioni utili per gli automobilisti e i pendolari. La redazione di Astral infomobilità ha condiviso i dati più recenti per aiutare chi si sposta nella zona.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura un incidente sul tratto Urbano della Roma Teramo che provoca code tra il bivio del raccordo anulare lo svincolo di Tor Cervara in direzione della tangenziale est nel senso opposto si sta in coda nello stesso tratto a causa del traffico in A1 teriore incidente sulla diramazione Roma nord è la causa delle code tra Settebagni e raccordo anulare In quest'ultima direzione è proprio sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code a tratti per traffico intenso Traduci the Cassia Veientana e Tiburtina è più avanti si sta... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-03-2026 ore 09:10 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 09:10Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare... Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 09:10Astral infomobilità di nuovo trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio di saggina uno sulla direttrice Firenze... Tutto quello che riguarda Viabilità Roma Regione Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-03-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-03-2026 ore 18:40. Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione regolare al momento sul Raccordo Anulare ... romadailynews.it Viale Roma, è stata prorogata fino a giovedì 19 marzo la chiusura al traffico da viale Verdi a piazzale De Gasperi per risolvere in via definitiva alcune problematiche su vecchie condotte Al termine di questa fase la viabilità ordinaria di viale Roma e corso - facebook.com facebook