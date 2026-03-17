Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-03-2026 ore 08 | 40

Alle 8:40 di questa mattina, Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La redazione ha comunicato lo stato della circolazione e eventuali disservizi, offrendo un quadro in tempo reale sulla situazione stradale. Il servizio fornisce informazioni utili per i pendolari e gli automobilisti che si spostano nella regione.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in carreggiata interna code a tratti per traffico intenso tra le uscite diramazione Roma nord Tiburtina è più avanti tra Casilina e Ardeatina in esterna code tra la diramazione Roma sud e la Cassia Veientana Più avanti si rallenta tra le uscite Selva Candida e via del Pescaccio Poi tra la Roma Fiumicino e la via del mare e tra Prenestina e Tiburtina ci spostiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo code a tratti per traffico intenso da raccordo anulare a Portonaccio in direzione della tangenziale... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-03-2026 ore 08:40 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 08:40Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio riapertura incidente in A1 sulla... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con le code sulla Pontina... Tutto quello che riguarda Viabilità Roma Regione Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-03-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-03-2026 ore 18:40. Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione regolare al momento sul Raccordo Anulare ... romadailynews.it Viale Roma, è stata prorogata fino a giovedì 19 marzo la chiusura al traffico da viale Verdi a piazzale De Gasperi per risolvere in via definitiva alcune problematiche su vecchie condotte Al termine di questa fase la viabilità ordinaria di viale Roma e corso - facebook.com facebook