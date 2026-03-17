Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-03-2026 ore 07 | 25

Alle prime luci del 17 marzo 2026, alle 07:25, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La redazione ha raccolto le ultime informazioni sulla situazione del traffico, segnalando eventuali disagi o variazioni nelle condizioni delle strade. Il servizio fornisce dati aggiornati per aiutare gli automobilisti a pianificare il percorso.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione regolare al momento sul Raccordo Anulare sulle principali strade della Regione per cantieri sulla Pontina partono oggi lavori di rifacimento del Piano stradale fino al 27 marzo istituiti il limite di velocità di 50 km orari e restringimento di carreggiata dal km 67 al km 40 in direzione Roma e dal km 46 e 500 al km 64 e dal km 66 al km 109 in direzione Terracina da dare Antolini Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione un messaggio di sicurezza stradale fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i tagli sulle strade interessate visita il nostro sito info visita punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-03-2026 ore 07:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-03-2026 ore 17:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Salaria per la presenza di un... Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-03-2026 ore 07:25Roma Film Music Festival al via dal 16 marzo: da Piero Umiliani all’esclusiva di Star Wars, tornano i grandi protagonisti delle colonne sonore video... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Viabilità Roma Regione Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-03-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-03-2026 ore 18:40. Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2026 ore 19:10Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo da raccordo anulare carreggiata interna code ... romadailynews.it Viale Roma, è stata prorogata fino a giovedì 19 marzo la chiusura al traffico da viale Verdi a piazzale De Gasperi per risolvere in via definitiva alcune problematiche su vecchie condotte Al termine di questa fase la viabilità ordinaria di viale Roma e corso - facebook.com facebook