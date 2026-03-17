Vi faccio l’elenco di cosa prevede la legge che state contestando

L’ex sindaco di Piobbico, Giorgio Mochi, ha dichiarato di leggere con sorpresa le recenti prese di posizione a favore di alcuni comuni e contro altri, evidenziando come siano ancora in corso discussioni sulla vicenda dei comuni montani. Nel frattempo, si fa riferimento a un elenco di norme che sarebbero contestate, senza ulteriori dettagli sui contenuti o i soggetti coinvolti.

Continuano i “batti e i ribatti“ sulla vicenda dei comuni montani. "Leggo – fa sapere l’ex sindaco di Piobbico Giorgio Mochi – ancora con stupore le alzate di scudo a “sfavore“ della montagna e a favore di comuni che di montano hanno ben poco. Sicuramente la proposta migliore era quella dell’onorevole Calderoli con 12 comuni della nostra provincia in zona montana. Poi possiamo discutere riguardo gli altri comuni per i quali bisogna pensare ad altre misure e non quella di “sottrarre“ fondi ai territori montani. Si confonde la montanità con il disagio di alcune periferie, come Vallefoglia, o comuni addirittura capoluogo di provincia come Ascoli Piceno e Urbino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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