vertenza luisa via roma si va verso lo sciopero

I lavoratori di Luisa Via Roma stanno preparando uno sciopero, anche se la data precisa non è ancora stata decisa. La vertenza riguarda questioni legate alle condizioni di lavoro e alle modalità di gestione dell’azienda. La decisione di fermarsi si basa sulla volontà di portare all’attenzione delle autorità e dei responsabili le proprie richieste. La situazione rimane in evoluzione mentre i dipendenti attivano le procedure per lo sciopero.

Si va verso lo sciopero, in data ancora da stabilire, dei lavoratori di Luisa Via Roma: è quanto è emerso dalla assemblea riunita ieri a Firenze dopo l’allarme lanciato dalla Filcams Cgil a causa della "grave situazione dell’azienda, che preoccupa" per cui si chiedono "risposte sul futuro di chi lavora e del brand". A Firenze Luisa Via Roma, che conta 4 negozi in centro e la sede di gestione in zona Campo di Marte, ha attualmente 200 tra lavoratori e lavoratrici. Si attende inoltre la convocazione del tavolo di crisi della Regione, a cui la Filcams Cgil ha chiesto di "vigilare assieme per far sì che non vi siano operazioni di sciacallaggio industriale su di una importante e storica realtà fiorentina come è Luisa Via Roma". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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