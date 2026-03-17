Verso uguaglianza e libertà Il voto del ’46 che cambiò l’Italia

Quest’anno si ricorda l’ottantesimo anniversario del primo voto femminile in Italia, avvenuto il 2 giugno 1946. È una data che segnò un momento fondamentale nella storia del paese, quando le donne poterono esercitare per la prima volta il diritto di voto e partecipare alle elezioni politiche. Questo anniversario viene celebrato per mantenere vivo l’interesse pubblico su quegli eventi.

Quest’anno ricorre l’anniversario degli 80 anni dal primo voto delle donne. Abbiamo scelto di scrivere questo articolo per approfondire e mantenere sempre alta l’attenzione dell’opinione pubblica su quello che accadde nel lontano 2 Giugno 1946. Il diritto di voto alle donne è stato, infatti, una grande conquista e la storia lo insegna. Nel secolo scorso in Italia, come nel resto del mondo, le donne erano considerate cittadine inferiori. Pensiamo che il cammino verso l’uguaglianza e la parità dei diritti sia stato lento e purtroppo non ancora del tutto terminato. Dalla fine del XIX sec sono nati movimenti per reclamare parità giuridica e sociale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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