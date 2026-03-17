Verso Fiorentina-Inter | Calhanoglu in gruppo pessimismo su Lautaro

A poche ore dalla partita tra Fiorentina e Inter, si segnala che Calhanoglu si è allenato con il gruppo, mentre c’è ottimismo sulla condizione di Lautaro, anche se persistono dubbi sulla sua disponibilità. La squadra si prepara dopo un periodo di sconfitte e delusioni, con il clima che si mantiene teso e incerto in vista dell’incontro di sabato pomeriggio.

Ritrovare il sereno dopo giorni di pioggia. Sabato pomeriggio pioveva su una Beneamata reduce dall’eliminazione in Champions League e dalla sconfitta del derby. Ad ogni modo il pareggio maturato contro l’Atalanta, grazie alla rete del laziale Isaksen che ha piegato il Milan, ha permesso alla capolista di allungare rispetto ai Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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