Il rapporto tra il Milan e l’attaccante portoghese Rafael Leao potrebbe concludersi dopo sette anni. La società ha espresso preoccupazioni riguardo alle sue caratteristiche, definendolo immaturo e insofferente. La questione riguarda il comportamento e l’atteggiamento dell’atleta, elementi che hanno portato a discussioni interne e a possibili decisioni di mercato. La situazione rimane sotto osservazione, senza yet una comunicazione ufficiale definitiva.

Sebastiano Vernazza, giornalista sportivo de 'La Gazzetta dello Sport', ha parlato di Rafael Leao, attaccante del Milan, nell'occhio del ciclone per l'atteggiamento avuto domenica sera, allo stadio 'Olimpico', nel momento della sostituzione in occasione della partita contro la Lazio. Una sceneggiata francamente evitabile, con i rossoneri che - a quanto pare - si sarebbero stancati del suo comportamento al punto tale da metterlo in vendita al miglior offerente nella prossima finestra di calciomercato. "Questo ragazzo soffre di un’immaturità perenne, come se gli anni scorressero al contrario", ha scritto Vernazza... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Vernazza: “Milan, Leao soffre di immaturità perenne. Incompiuto, insofferente. La domanda è …”

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