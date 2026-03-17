Due vescovi, monsignor Corrado Sanguineti e un altro ecclesiastico, hanno firmato un documento relativo a un fotoreporter coinvolto in un procedimento legale. La firma dei due rappresentanti della Chiesa si aggiunge ad altri atti ufficiali, contribuendo a chiarire la posizione della diocesi sulla vicenda. La questione ha attirato l'attenzione dell'opinione pubblica e delle autorità ecclesiastiche coinvolte.

Anche due vescovi, monsignor Corrado Sanguineti alla guida della Diocesi di Pavia e monsignor Andrea Migliavacca della Diocesi di Cortona-Arezzo-Sansepolcro hanno aderito all’appello del Collegio Ghislieri perché si faccia luce sulla morte del fotoreporter pavese Andrea Rocchelli (nella foto la madre, Elisa Signori), il 24 maggio 2014 nel Donbass, mentre documentava le sofferenze della popolazione civile intrappolata nel conflitto tra le forze governative ucraine e i separatisti filorussi. Una morte ancora senza colpevoli. I nomi dei due alti prelati compaiono tra gli oltre 700 firmatari aggiungendosi al presidente della Provincia Giovanni Palli, il sindaco Michele Lissia, il vicesindaco Alice Moggi, esponenti del mondo culturale, cittadini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Verità sul fotoreporter. Anche i vescovi firmano

Articoli correlati

“La Verità Assassinata – giornalisti e fotoreporter assassinati a Gaza”: la mostra a TrepuzziGianluca Costantini, artista e attivista, è noto a livello internazionale per il suo impegno civile attraverso il disegno.

Leggi anche: Anche i vescovi conservatori attaccano Trump

Una raccolta di contenuti su Verità sul fotoreporter Anche i vescovi...

Temi più discussi: Verità sul fotoreporter. Anche i vescovi firmano; Steve McCurry: angoli del mondo in mostra a Parma; Verità e giustizia per Andrea Rocchelli: oltre 700 firme in tre giorni, tra i sostenitori anche due vescovi. Come aderire alla petizione; La società civile chiede verità e giustizia per Andrea Rocchelli.

Fate luce sul caso di Andrea Rocchelli, il fotoreporter morto in Donbas: centinaia di firme per l’appello lanciato da PaviaAll’iniziativa del Collegio Ghisleri hanno aderito anche due vescovi, Corrado Sanguineti e Andrea Migliavacca: Grati e sorpresi nel vedere quante persone continuino, come un fiume in piena, a sottosc ... msn.com

Antonio Zequila sul caso Signorini: Presto emergeranno verità inaspettateAntonio Zequila prende posizione sul caso Alfonso Signorini e lancia accuse durissime contro Fabrizio Corona, parlando di interessi economici e verità ancora nascoste. Il caso Alfonso Signorini ... movieplayer.it

#Meloni a "Quarta Repubblica" sul referendum sulla giustizia: "Quando i toni sono così accesi, spesso è perché non si può dire la verità. Cioè, quando non si sta nel merito è perché il merito viene temuto" x.com

Il direttore de La Verità Maurizio Belpietro esprime il suo sostegno al Sì nel nome di Beniamino Zuncheddu, il pastore sardo rimasto in carcere per 33 anni da innocente. Belpietro richiama questo caso per ricordare come gli errori giudiziari colpiscano spesso - facebook.com facebook